Dlouholetý mladoboleslavský primátor Nwelati bude i senátorem. Porazil starostu Kosmonos Müllera (ANO)

– starosta obce Kosmonosy, ekonom

– v zastupitelstvu Kosmonos působil v letech 2014 až 2016

– v roce 2016 kandidoval do zastupitelstva kraje, ale mandát nezískal

– stejně tak neuspěl při loňských volbách do Poslanecké sněmovny

– 19 let podniká, nyní působí ve třech společnostech: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, ML Trade a KOBORA