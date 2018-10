Do parlamentu se vrací Přemysl Rabas. Bývalý poslanec Zelených zvítězil v Chomutově

- ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem

- bývalý dlouholetý ředitel Podkrušnohorského zooparku v Chomutově

- rodák z Kadaně vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně

- poté prošel odbornými stážemi v řadě českých zoologických zahrad

- studoval veterinární medicínu v tropických a subtropických oblastech

- v září 1990 nastoupil do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, v letech 1992–2008 jej vedl

- v letech 1998–2014 byl zastupitelem Chomutova

- v letech 2006–2010 poslancem za Stranu zelených

- v letech 2010–2012 byl prvním místopředsedou Strany zelených

- v letech 2012–2014 byl také zastupitelem Ústeckého kraje

- v roce 2012 se těsně nedostal do druhého kola senátních voleb v Chomutově

- v roce 2014 neuspěl na kandidátce Strany zelených ve volbách do Evropského parlamentu

- v prosinci 2012 vyhrál konkurz na ředitele ZOO Dvůr Králové

- je ženatý, má dvě děti