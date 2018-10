Za Rokycany jde do Senátu Karpíšek, stávající senátorka Emmerová v horní komoře končí

Budoucí člen horní komory parlamentu Karpíšek je starosta obce Vejprnice a člen výkonné rady ODS. V minulosti byl i zastupitelem Plzeňského kraje. V letech 2010 a 2017 kandidoval do Poslanecké sněmovny, ani jednou ale neuspěl.

Mezi témata předvolebního klání patřilo zachování pošt a matrik, povinné očkování nebo oprava venkovských silnic.

„V rámci legislativního procesu bych se snažil, aby bylo zamezeno navyšování byrokracie a omezování služeb na venkově. Nejsou to žádné fráze. Zaznamenali jsme úbytek poštovních úřadů na venkově, zaznamenáváme zavírání malých škol, teď je téma omezování matričních úřadů,“ uvedl v předvolebním duelu České televize.

„Jestliže budu zvolena, tak bych pokračovala ve svém úsilí, které už jsem tam vyvíjela. Chtěla bych se podílet na ustanovení o povinném očkování a dále na koordinované rehabilitaci, která by byla novinkou, i když zákon pro to potřeba není. To jsou moje dvě mety, i z pozice mé profese,“ řekla Emmerová.