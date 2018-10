Geodet Miroslav Balatka navržený STAN zvítězil v Sokolově nad Oulehlovou z ANO

Balatka se v kampani zaměřil na problematiku odlivu lidí z kraje, hospicové péče a exekucí. Těm by se chtěl v Senátu věnovat. „Chtěl bych pracovat především na úpravě daňového zákona a zlepšení pozice lidí s exekucemi na pracovním trhu,“ řekl Balatka v předvolebním duelu ČT. V Senátu by rád zasedl ve výboru pro regionální rozvoj.

- geodet a bývalý krajský zastupitel - narodil se 13. července 1970 v Sokolově - vystudoval stavební průmyslovku v Karlových Varech a ČVUT v Praze - jako geodet pracuje téměř celou svou profesní dráhu, od roku 2005 jako živnostník - v letech 2012–2016 byl členem zastupitelstva Karlovarského kraje jako nestraník za stranu Alternativa - neuspěl v loňských volbách do Poslanecké sněmovny, kdy kandidoval jako nestraník za hnutí STAN - hraje na baskytaru v bigbeatové kapele Blahobeat a rekreačně se věnuje cyklistice - letošní kampaň podpořil cestami na kole po celém volebním obvodu - podporují ho Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL

Renata Oulehlová (ANO) v reakci na výsledky řekla: „Beru to tak, že se věci dějí, jak mají. Určitě z toho nejsem nějak smutná. Chtěla bych upřímně pogratulovat panu Balatkovi a poděkovat mu i za to, že to mezi námi dvěma bylo opravdu korektní.“

Protože Oulehlová kandidovala i v obecních volbách v Sokolově a získala nejvíc preferenčních hlasů, výsledky senátních voleb budou mít vliv i na povolební jednání o koalici ve městě. Jestli ale zůstane současná místostarostka na radnici a v které funkci, zatím neřekla. Bude podle ní záležet na výsledcích jednání členů hnutí ANO, ale i na dohodě v rodině.