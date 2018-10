Na linku pro dlužníky za prvních osm měsíců zavolaly skoro tři tisíce lidí

Když u dveří zazvoní exekutor, nezbývá příliš možností, jak před dluhy utéct. Postavit se jim čelem ale už rok pomáhá linka pro dlužníky neboli povinné exekucí. Na ni se lidé často obrací právě ve chvíli, kdy se tváří v tvář setkají u svého bytu s exekutorem nebo jeho vykonavatelem.

„Linka je určená všem lidem, kteří jsou postižení mobiliární exekucí, a nejenom těm. Původně linka začínala jako linka pro lidi, kteří si neví rady ve chvíli, kdy jim exekutor zazvoní u dveří, a neví, jestli je tam oprávněně, co jim smí a nesmí zabavit, co by už bylo překročením zákona. Nyní už linka funguje i tím způsobem, že lidé volají a ověřují si, zda je jejich exekuční titul platný, nebo chtějí řešit nepřiměřenost úroků,“ uvedla ve vysílání České televize prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová.