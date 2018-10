Čtvrtinu obětí dopravních nehod tvoří senioři. S věkem stoupá riziko, varují odborníci

Letos od začátku roku do konce srpna zemřelo při dopravních nehodách 78 seniorů, těžce zraněno jich bylo 315. Loni při nehodách zahynulo 121 seniorů, což bylo 24 procent ze všech usmrcených. Těžce zraněných bylo 501, tedy 21 procent. Řidičů ve věku nad 65 let bylo 1,29 milionu, což je 19 procent ze všech řidičů. U příležitosti zahájení celostátní kampaně Senior bez nehod to uvedl Tomáš Neřold, pověřený vedoucí oddělení Besip.

Paralelně k vzrůstajícímu podílu seniorů na celkové populaci roste v posledních letech i podíl usmrcených seniorů. V roce 2008 byl podíl seniorů na počtu obětí nehod 15 procent a o pět let později 20 procent, loni dosáhl 24 procent a za první polovinu letošního roku již dosáhl jedné čtvrtiny. V Královéhradeckém kraji loni tvořili senioři dokonce osmapadesát procent usmrcených obětí dopravních nehod.