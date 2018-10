Kandiduje alfa samec nebo top manažer. Povolání v komunálních volbách nikdo nekontroluje

Do kolonky povolání si tak teoreticky může kandidát napsat cokoliv. „U každého politika bude motivace jiná. Obecně se ale dá říct, že si politici na kandidátní listině povolání upraví podle toho, jak chtějí, aby je voliči vnímali. Teoreticky to tedy některým politikům může přinést politické body,“ uvedla Alžběta Králová z Institutu politického marketingu.

Ne vždy jsou ale všechny informace pravdivé nebo úplné. Obecní úřady kontrolují věk a datum narození podle registrů obyvatel, s povoláním je to však jiné. „To se nekontroluje. To bychom nedělali nic jiného,“ uvedla například mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Podle statistického úřadu a ministerstva vnitra by správnost všech údajů měly kontrolovat registrační úřady. „Registrační úřad mohl kandidáta na nedostatky při registraci upozornit a vyzvat ho k odstranění. Pokud by k odstranění nedošlo, registrační úřad měl oprávnění kandidáta vyškrtnout z kandidátní listiny,“ vysvětlil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Při velkém množství kandidátů to ale úřady větších okrsků nedokážou.

Například v Praze 3 se to však dařilo. Podle Luňáčkové stačilo kandidáty jen upozornit, že jejich popis neodpovídá popisu povolání. „Například policista, co zajistí veřejný pořádek. Kandidáti byli upozorněni, že je to nestandardní, že to sice nebrání registraci, ale aby zvážili opravu. Ve většině případů to pak opravili.“