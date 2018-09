Ulička v koloně a redukce povinné výbavy i autolékárničky. Řidiče čeká od října řada změn

Mluvčí Ústředního automotoklubu ČR Igor Sirota se domnívá, že se jedná o změnu k lepšímu i proto, že odpadne nástroj, jak zbytečně pokutovat řidiče. „Byl to takový obvyklý český chytáček, jak nachytat řidiče na švestkách, když už nebylo co, tak se řeklo: ukažte mi lékárničku,“ uvedl Sirota, který byl hostem pořadu 90'ČT24.

Stát tím chce zamezit zmatkům kvůli odlišné úpravě v okolních státech. Uličky se tak v Česku budou vytvářet stejně jako v Německu nebo Rakousku. Stejnou úpravu připravuje Slovensko. Do záchranářského pruhu smějí vjet pouze auta s právem přednostní jízdy, tedy sanitky, hasičská a policejní vozidla, případně další vozidla s povolením.

Novela zavádí také pokuty až 50 tisíc korun pro mechanika, který nevystaví protokol o opravě nebo výměně tachometru, a 10 tisíc korun pro provozovatele auta, který takový protokol nepředloží při STK.

Manipulaci s počítadly na tachometru dosud zákon neupravoval, v případě vzniklé škody nad 5000 korun se však mohly stáčením tachometrů zabývat soudy. Základ k tomu položil judikát Nejvyššího soudu z roku 2014, který z takového jednání odvodil trestný čin podvodu.

Ministerstvo se stáčením tachometrů bojuje už několik let. Prvním krokem byla příprava aplikace Kontrola tachometru, kde je možné po zadání VIN zkontrolovat tachometr podle technických prohlídek.

Zjednodušení pro motorkáře

Dalšího zjednodušení se dočkají motorkáři. Majitelé motocyklů s hmotností nad 400 kilogramů, kterých je v Česku registrovaných více než 7500, již nebudou muset absolvovat měření emisí. Pro lehčí motocykly tato povinnost neplatila již nyní. Vedle toho se prodlouží interval pro povinnou technickou kontrolu, ta bude nově místo dvouletých cyklů čtyřletá.

„Motorkářům jsme vyšli vstříc. Ve většině případů se jedná o hobby záležitost, své stroje motorkáři zpravidla udržují ve velmi dobrém technickém stavu,“ uvedl ministr Ťok.

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích začne platit od prvního října. Ministerstvo změny shrnuje na svém webu.

Ministerstvo zvažuje změny u semaforů

Ministerstvo dopravy zároveň již zvažuje několik dalších změn, například nová pravidla provozu na semaforech. Podle jednoho z nich by semafor na konci zelené začal blikat, aby řidiči věděli, že se blíží červená.

Na světlech by také mohla být digitální časomíra ukazující, kolik času pro projetí zbývá – tyto ukazatele už jsou ostatně na některých semaforech nainstalované. Další návrh by umožnil odbočit vpravo i v případě, že na semaforu svítí červená, jako je to možné například v Německu.