Za stáčení kilometrů v autě nově až půlmilionová pokuta. Ale jak podvod dokázat?

„Nemáme garantovaný stav počítače ujetých kilometrů ze zahraničí, a dokud to nebude postaveno na evropské úrovni, tak ani mít nebudeme,“ hodnotí současný stav tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný. Provozní ředitel sítě autocenter AAA Auto Petr Vaněček považuje za inspiraci Belgii, kde podle něho úspěšně implementovali systém CarPas.

Se zásahy do tachometru u aut mají zkušenosti i v Auto ESA. Každý den jich k odkupu odmítnou asi dvacet. Změnu situace si ale od novely zákona neslibují. „Možná dojde k nějakému úbytku těch, co si přetočení objednají, ale ti, kteří se tím profesionálně zabývají, tak ty to neodradí,“ míní mluvčí firmy Pavel Foltýn.

Opačný názor má předseda Sdružení na ochranu vlastníků automobilů Zbyněk Veselý, podle něhož novela může být účinným nástrojem. Za rozhodující však považuje postoj České obchodní inspekce.