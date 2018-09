přehrát video Události ČT: Lidí s nemocnými ledvinami, kteří potřebují dialýzu, stále přibývá

Nejlepší pacient je podle odborníků ten, který dialýzu nepotřebuje. Zachytit problém včas je ale u řady lidí obtížné – ve většině případů totiž ledviny nebolí. A těch, kteří potřebují dialýzu, přibývá. Z téměř pěti tisíc lidí v roce 2006 jich v roce 2016, ze kterého jsou poslední dostupná data, bylo k sedmi tisícům. Rizikovými faktory jsou kouření, alkohol a obezita. Vliv má i věk. V roce 2016 bylo asi 72 procent dialyzovaných starších 60 let, 45 procent pacientů mělo cukrovku. U žen jsou rizikem také opakované záněty ledvin, ke kterým jsou třikrát náchylnější než muži.

Fakta Dialýza V lékařství se jedná o proces nahrazující přirozenou funkci ledvin u pacientů, kteří ji ztratili buď dočasně, nebo trvale.

Ledviny, pokud fungují správně, odstraňují z krve odpadní produkty (draslík, močovinu a podobně) a zbavují tělo přebytečné vody.

Vylučovací a očistnou funkci ledvin lze nahradit právě pomocí dialýzy. Tím se v krvi udržuje bezpečná hladina chemických látek a řídí se také krevní tlak.

Některé funkce zdravých ledvin však ani dialýza nahradit nedokáže. Především jde o jejich hormonální funkci. Zdravé ledviny vytvářejí hormon erytropoetin, který je nezbytný pro tvorbu krve a dialyzovaným pacientům se dodává injekčně.

Dialýza nedokáže nahradit funkci zdravých ledvin při aktivní tvorbě vitaminu D, který je zodpovědný za správné složení kostí a dalších tkání a orgánů. Zdroj: Wikipedia.cz

Obezřetní by měli být zejména ti, kteří se léčí s jinými obtížemi, hlavně s cukrovkou a vysokým krevním tlakem. „Základním opatřením je žít zdravě. Hýbat se, jíst zdravě, nepít sladké nápoje,“ uvedl přednosta Kliniky nefrologie a Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický. To samé platí i jako prevence diabetu a vysokého krevního tlaku. Právě to jsou nemoci, které funkci ledvin ovlivňují nejvíc. Pak jsou to infekce nebo nádory. Negativně na ledviny působí ale i nadměrná spotřeba léků na bolest. Onemocnění zatím nejde vyléčit, jen zpomalit Při podezření na onemocnění ledvin je na začátku návštěva u praktického lékaře a vzorek moči. Pak následuje odběr krve a ultrazvuk u nefrologa.

„Podle problému můžeme nalézt zánět, ledviny mohou být zvětšené, tvarově změněné či jedna větší a jedna menší, také můžeme najít ledvinové kameny,“ nastínila lékařka oddělení konvenční radiodiagnostiky a sonografie pražského IKEMu Monika Drastichová. „Tím, jak stárne populace, se pacienti dožívají komplikací svých onemocnění, na která dříve umírali. A jedním z nich je i selhání ledvin,“ uvedla místopředsedkyně České nefrologické společnosti Romana Ryšavá.

Fakta Pacienti s dialýzou 2016 6734

2015 6668

2014 6405

2013 6310

2012 6261

2011 6116

2010 6318

2009 5763

2008 5633

2007 5190

2006 4738

Lékaři zatím neumí chronické onemocnění ledvin vyléčit, dokážou ale průběh nemoci zpomalit. Vedle pravidelného užívání léků, které před další zátěží tyto orgány chrání, doporučují stravu s omezením bílkovin a soli. Dotazník pomáhá debatě s nemocnými Jak se žije lidem na dialýze a jak léčbu nejlépe upravit jejich potřebám? Odpovědi na tyto otázky začali sbírat lékaři ve třech dialyzačních střediscích. Ukázalo se navíc, že dotazník pomáhá nastartovat debatu s pacienty. Seniorů v těchto centrech přibývá. Těch nad 85 let je asi 350. Před revolucí mohli na umělou ledvinu – jak se přístroji říkalo – jen vybraní pacienti.

„Byly dokonce dialyzační komise. Sešla se skupina expertů, kteří vybírali, kdo bude dialyzovaný. Pacienti nad padesát let prakticky neměli šanci, protože nebyla kapacita,“ připomněla místopředsedkyně České nefrologické společnosti Romana Ryšavá.

Fakta Rizikové faktory kouření

alkohol

obezita

věk

záněty ledvin (u žen) Zdroj: Česká nefrologická společnost

Za desítky let se ale změnil komfort i přístup. „Jestliže máme pacienta, který potřebuje chodit do práce, tak mu vycházíme vstříc a nasměřujeme léčbu do nočních hodin,“ uvedl primář Dialyzačního střediska Bulovka Vladimír Vojanec.

