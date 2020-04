Česká horolezkyně se musela z K2 vrátit i podruhé. Minule ji zastavila lavina, tentokrát nemoc

„Symptomy neodezněly a naopak nabraly na intenzitě. To jsou varovné vlaječky, kdy si člověk uvědomuje, tady nemám co dělat s takovými potížemi. Neohrožuju jenom sama sebe, ale začínám být i rizikem pro zbytek týmu. Tohle už je výška a prostředí, kdy se netoleruje jakákoliv nemohoucnost. Pokud ještě člověk má zdravý rozum, tak ví, že je potřeba, aby se postaral sám o sebe, nazatěžoval ostatní a je čas to otočit,“ shrnula.

Viróza, která zapříčinila tento stav, se projevila na cestě do druhého výškového tábora pod sedmi tisíci metry. Že to dále nepůjde, bylo Kláře Kolouchové jasné záhy – když nezabral ani prášek.

Rozhodnutí vrátit se pochopitelně nikdy není snadné a při již druhé výpravě na nejvyšší horu Karákoram obzvláště ne. „To není, že odepíšete jeden krátký výlet. Je to roční příprava a sen, který máte a najednou zase utíká mezi prsty. A přitom jste tak blízko,“ přiznala horolezkyně. Nakonec ale i sestup ze sedmi tisíc metrů byl pro ni velmi obtížný – nejen kvůli nemoci, ale také emočně. K2 poskytla zbytku výpravy neobvykle příznivé podmínky. Jak přiznala Klára Kolouchová, tak krásně je tam jednou za několik let.

I když v budoucí přízeň K2 může jen doufat, má za sebou česká horolezkyně již několik jiných úspěchů. Po boku Everestu stojí ještě jeden osmitisícový vrchol, na který mohla vystoupat, a to Čo Oju. Navíc má nakročeno ke Koruně světa, z nejvyšších hor sedmi kontinentů byla již na čtyřech – evropském Elbrusu, severoamerickém Denali, jihoamerické Aconcague a asijském Everestu.

Na výpravu na nejvyšší horu vzpomíná v dobrém, byť neskrývá skepsi ze současných podmínek na jejích svazích. „Klidně bych si to dala znovu, nějakou variantu přechodu. Ale ten kopec je dnes extrémně komercionalizovaný. Lidí, kteří se pokouší o vrchol, je strašně moc. Nechtěla bych zažít ten nátřesk a mraky lidí,“ podotkla.

Naopak na K2 se chce vydat i potřetí. „V roce 2016 jsem si říkala 'už se sem asi nikdy nevrátím'. A tentokrát už v základním táboře to byl vnitřní boj s tím, že to bylo tak strašně blízko – mohlo to být a nebylo. Asi to nejde jinak, odpověď je jasná: jdeme do toho znova,“ ujistila Klára Kolouchová.

Pokud ji příště již K2 na svůj vrchol pustí, bude první Češkou a bez ohledu na pohlaví teprve šestým člověkem z Česka, který se do 8611 metrů dostane (pokud tam dříve nevyleze někdo další). Zatím byli na vrcholu K2 Josef Rakoncaj, Libor Uher, Pavel Bém, Radek Jaroš a Jan Trávníček.