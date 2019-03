Politik by měl za své názory a činy ručit životem, říká Milan Uhde. V politice mu chybí kontinuita

Ve zlomových okamžicích českých (československých) dějin tu podle Milana Uhdeho nebyla po ruce politická reprezentace, která by situaci vysvětlovala. „Která by ukázala, ano, my o tom víme, my na to máme určitý názor. Můžete se bát, ale spolehněte se na to, že my se nad tím zamýšlíme a zejména ručíme svým životem za to, že od té situace neutečeme,“ řekl dramatik.

Uhde to uvedl v souvislosti s otázkou, zda měli českoslovenští politici odmítnout (tak jako František Kriegel) podepsat v srpnu 1968 tzv. moskevský protokol. Ten znamenal popření pražského jara, souhlas s okupací vojsky Varšavské smlouvy a otevření cesty k tzv. normalizaci. Devatenáct politiků jej v Moskvě po tvrdém nátlaku Sovětů podepsalo, jediný odmítl.

Na rozdíl od svého přítele Petra Pitharta (který se domnívá, že by se jim při nepodepsání nic nestalo) si Uhde myslí, že těmto politikům šlo o život. Vychází přitom ze znalosti sovětských dějin a z toho, jak se zacházelo s tzv. zrádci - vždy to s nimi dopadlo velmi špatně.

„Jsem téměř přesvědčen, že by riskovali život, kdyby byli odmítli podepsat. Ale to neznamená, že měli podepsat,“ řekl dramatik i s vědomím, že je to tvrdý požadavek, protože člověk neví, jak by v podobné situaci sám obstál. Přesto zdůraznil, že by politici měli za své činy a názory ručit životem.