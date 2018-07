ANO dál mírně posiluje, ČSSD ztrácí. Podle nejnovějšího průzkumu by TOP 09 a STAN nepřekročily pět procent

V červnovém volebním modelu CVVM oproti květnové verzi mírně posílilo ANO a také ODS, která by se čtrnácti procenty byla druhou nejsilnější stranou, a mírně také lidovci, kteří by s šesti procenty byli nejmenším sněmovním uskupením. ČSSD, Piráti a SPD vyšly v novém volebním modelu naopak o trochu slabší, než byly v květnu, hnutí Tomia Okamury má jenom o půl procenta více než lidovci. Na svém zůstali komunisté.

ANO má v červnovém modelu 31procentní podporu, v květnovém byla 29procentní. „Tuto změnu (…) nelze považovat za statisticky významnou, z dat lze ovšem vyčíst, že podpora hnutí ANO ve srovnání s květnovým měřením v červnu nepoklesla a v dlouhodobém horizontu je spíše stabilní na úrovni kolem 30 procent,“ interpretoval výsledek autor závěrečné zprávy průzkumu Matouš Pilnáček.

Ve srovnání s květnem má v novém volebním modelu o polovinu vyšší zisk TOP 09, jde ale o 4,5 procenta, což straně nedává jistotu, že by ve sněmovně vůbec usedla. Shodný zisk přisoudil volební model také hnutí STAN. Do sněmovny by se nedostala ani žádná další strana. Z těch, které v současnosti nemají v dolní komoře zastoupení, vyšli z průzkumu nejsilnější Zelení s jednoprocentním ziskem.

Přestože vypadá červnový volební model CVVM ve srovnání s květnovým jinak, v prvé řadě se ODS vrací před sociální demokracii, pohybují se všechny naznačené změny v rámci statistické chyby. Ta může v případě ANO být až tříprocentní, u ODS, ČSSD, komunistů a Pirátů dvouprocentní, u ostatních stran jednoprocentní až jedenapůlprocentní.

Pracovníci CVVM sbírali data pro volební model mezi 16. a 29. červnem, tedy v době, kdy již byly známé výsledky vnitrostranického referenda v sociální demokracii, vrcholila koaliční jednání ČSSD s ANO a krátce před sběrem dat byla jmenována druhá Babišova vláda.

Výzkumníci se obrátili na reprezentativní vzorek 1078 lidí starších 15 let, z nich 1046 bylo s volebním právem, do volebního modelu bylo zahrnuto 747 respondentů (ti, kteří deklarovali, že by šli volit).