Sociální demokracie stále trvá na Pochem. Podle Hamáčka ale řešení situace potrvá týdny

Kvůli prezidentskému „ne“ však byl vedením ministerstva zahraničí pověřen Jan Hamáček – ten je přitom současně místopředsedou vlády a ministrem vnitra. Po jednání grémia připustil, že situace bude trvat týdny nebo dokonce měsíce. „My situaci řešíme a budeme ji řešit. Budeme ji řešit jednáním. Nicméně není možné očekávat, že se vyřeší do hlasování o důvěře vládě,“ podotkl.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola vyzval počátkem července Miroslava Pocheho, aby se ministerské nominace vzdal. Ten to však odmítl a nyní nalezl podpora u stranického grémia.

Předseda KSČM Vojtěch Filip je přesvědčen, že by pro sociální demokracii neměl být problém najít jiného kandidáta. „V sociální demokracii je řada odborníků na zahraniční politiku. Začneme Hynkem Kmoníčkem, který byl náměstkem ministra a je velvyslancem ve Spojených státech. A mohl bych jmenovat další odborníky,“ nastínil.

„Všichni vidíme, co se děje v Evropě. Za této situace nemít plnohodnotného ministra zahraničí, je podle mě krajně neodpovědné.“

Podle Hamáčka se sejde i předsednictvo strany. To požaduje pražská ČSSD, která by podle jejího předsedy Petra Pavlíka chtěla, aby předsednictvo včetně krajských špiček jednalo ještě před hlasováním o důvěře.

Miroslav Poche by na ministerstvu zahraničí měl působit i bez ministerského jmenování. Stane se politickým tajemníkem úřadu, sám Poche ovšem odmítl, že by to znamenalo, že úřad povede místo svého stranického šéfa. O náplni práce má jasnou představu. „Pomáhám Janu Hamáčkovi koordinovat, podávám mu analýzy, připravuji pro něj podkladové materiály,“ shrnul.

Druhou vládu Andreje Babiše, ve které obsadila ČSSD pět ministerských křesel, jmenoval Miloš Zeman koncem června. O důvěru požádá poslance ve středu. Dvě koaliční strany by díky podpoře KSČM měly mít na své straně celkem 108 hlasů.