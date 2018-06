Na letní jízdu po Česku a Slovensku vyrazil „Prezidentský vlak“. První zastávkou je Brno

V Praze na Masarykově nádraží začala historická souprava svoji pouť v deset hodin dopoledne. Její první zastávkou je Brno. Na výstavišti si ji budou moci zájemci prohlédnout mezi 29. červnem a 2. červencem. „Rychlost vlakové soupravy musí být omezená na zhruba osmdesát kilometrů v hodině. Do Brna tak pojede zhruba čtyři hodiny,“ řekl ředitel Odboru obchodu osobní dopravy Českých drah Jiří Ješeta.

Na výstaviště se vlak přesune po vlečce vedoucí ulicí Poříčí z dolního nádraží po půl desáté večer. „Symbolicky si tak opět připomínáme i návštěvu prezidenta Masaryka během Výstavy soudobé kultury v roce 1928. Tehdy sice ještě vlečka do areálu výstaviště neexistovala, prezident ale tehdy do Brna přijel vlakem,“ řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Vlakem cestoval podle ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra prezident Masaryk často, s rodinou i pracovně.

Cestování státníků přiblíží i výstava

Zájemci budou moci během zastávek nahlédnout do tří salonních vagonů. „Například vůz Aza 1-0080, kterým se v květnu 1945 vracel do Prahy prezident Beneš s chotí, vozem Salon 001 zase cestoval v říjnu 1968 z Bratislavy do Prahy na oslavy 50. výročí založení republiky a ustavení federace prezident Ludvík Svoboda,“ popsal Karel Ksandr a dodal, že zajímavé informace o cestách prezidentů přiblíží návštěvníkům také výstava umístěná v doprovodném voze Ca 4-5086 z roku 1931.