Nemá smysl lpět na věcech, které nejsou tak důležité, říká Nováková k podpoře vlády od KSČM

„Jsem pragmatik a ve svých letech jsem dospěla k názoru, že ortodoxní lpění na některých věcech, které nejsou až tak zásadně důležité, nemá smysl. Tahle země pragmaticky potřebuje stabilní vládu a já si myslím, že potřebuje plnit úkoly, které jsou závažné,“ řekla Nováková na to, jak se vyrovnává s tím, že vláda, v níž je ministryní, se bude opírat o hlasy komunistů.

„Kdybych se toho bála, tak asi na ministerstvo nenastoupím,“ podotkla. Ve svém „handicapu“ ale vidí výhodu, a to že není pod vlivem žádných skupin. „Určitě budu dělat vše proto, abych si vytvořila nezávislý názor na to, jak postupovat. Je třeba říci, že nebudu rozhodovat jenom já a moje ministerstvo, ale bude rozhodovat celá vláda,“ zmínila. „Budu se na to dívat naprosto racionálně z pohledu výhodnosti pro Českou republiku, protože energie jsou veřejný statek,“ dodala.

Nováková na ministerstvu střídá Tomáše Hünera (za ANO). Při uvedení nové ministryně do funkce premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že se má Nováková ve funkci zaměřit vedle energetiky také na problémovou oblast čerpání z evropských fondů. Ministerstvo pak má nově definovat exportní politiku podle teritorií, zejména vůči zemím, s nimiž má Česká republika pasivní obchodní bilanci, například Číně, z níž dováží 10krát víc než tam vyváží. Nováková má rovněž prověřit možné úspory ve státních hmotných rezervách, ve kterých stát drží podle premiéra desítky miliard korun.