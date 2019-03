Za týden měření na D1 u Jihlavy dostali řidiči 300 pokut. Velké Meziříčí ještě řeší přestupky z loňska

Informace o přestupcích jdou do databáze policie. Ta je postupně přeposílá magistrátu, a to i s jednacím číslem. Úředníci pak zkontrolují fotky a identifikují majitele auta.

Od června mělo Velkému Meziříčí odesílání přestupků urychlit používání poštovní služby Dopis Online. Kvůli technickým problémům se ale služba podle Pospíchala spustí nejspíš až v půlce července.

„V praxi by to vypadalo tak, že bychom České poště posílali elektronická data s přestupky a oni by je tiskli a obálkovali,“ vysvětlil Pospíchal. To by mělo městu značně zjednodušit odesílání přestupků podobně jako v Jihlavě, kde už tisknout výzvy ani lepit obálky nemusí.

Úsekové měření kontroluje řidiče na D1 na čtyřech místech. U Jihlavy začalo 1. června a je jediné, které provozuje samo město. Kamerový systém totiž pořídilo na své náklady. Počítá ale, že se mu investice 1,6 milionu korun vrátí. Kamery chce po skončení měření na dálnici využívat například ve městě.