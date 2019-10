Pustil na Zemanově mítinku Modlitbu pro Martu. Nevidíme důvod, proč muže trestat, vzkázal úřad

„Přestupek, který podala policie, řešil správní orgán, tedy přestupková komise městského úřadu. Přestupková komise rozhodla o odložení přestupku s tím, že žádný přestupek nenastal,“ uvedl starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl.

„Já bych řekl, že jsme podezření z přestupku, jak to tam viděla policie, neshledali,“ řekl vedoucí odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu lipnické radnice Roman Chlapek.

Hensl byl již o výsledku řízení informován. „Jsem rád, že přestupková komise došla ke stejnému názoru, jaký jsem měl, a to že to nebyl přestupek proti shromažďovacímu zákonu, určitě jsem se proti tomu neprovinil. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ řekl Hensl.