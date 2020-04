Ve stínu Lidic a Ležáků: Valašské obce vyvražděné nacisty

Daniel Gargulák, Muzeum prlovské tragédie

„Přišli k jednotlivým domům, kde Němci řekli jména, ostatní se na to museli dívat. A střelbou byli donuceni vejít do už hořících stavení. Takže ti, kteří se snažili pudem sebezáchovy vylézt ven, byli střelbou třeba do paží donuceni se vrátit dovnitř. Ale většinou je nestříleli tak, aby je zabili, ale aby tam uhořeli.“