První předpovědi počasí letošní ukrajinské zimy naznačují problémy pro obě strany

Noční teploty pak můžou klesat i pod -20 °C. Absolutní ukrajinský extrém, tedy nejnižší teplota, byla naměřena v Luhansku, a to 8. ledna 1935, kdy tam minimum kleslo na -41,9 °C. To je mimochodem o tři desetiny stupně více než český rekord minimální teploty. Na druhé straně, ani na Ukrajině nejsou úplnou výjimkou vpády teplého vzduchu, kdy i uprostřed zimy teplota vyšplhá na hodnoty kolem 12 až 15 °C.

I na Ukrajině se v posledních dekádách projevuje změna klimatu, kvůli které roční průměrná teplota vzduchu například v Kyjevě vzrostla přibližně o 2 °C za posledních padesát let. Oteplování se projevuje i na zimních teplotách, i když v tomto případě je nutné zdůraznit velkou proměnlivost mezi jednotlivými roky. Například po velmi teplém prosinci 2011 s odchylkou +4,6 °C následoval chladný prosinec 2012 s odchylkou -2,6 °C.

Co čeká Ukrajinu letos

A jaká by měla být na Ukrajině letošní zima? Zatím to vypadá, že nadcházející týdny přinesou střídání teplejších a chladnější epizod, celkově by období do konce prosince mělo být jako celek teplotně průměrné. Poměrně často se budou vyskytovat srážky, které by hlavně v severovýchodní polovině země měly být sněhové a místy může přechodně napadnout i přes 20 centimetrů sněhu. Během teplejších epizod bude sníh ale zase částečně odtávat.