Protesty zemědělců přímo souvisí se změnami klimatu, říká architekt Pařížské dohody

Za prvé, je to část týkající se nákladů na energie, která se zvyšuje všude, zemědělci mají často omezené příjmy – a tyto důsledky jsou reálné. Za druhé, oni skutečně čelí hrozbě změny klimatu. Počasí se mění. Více prší v nevhodnou dobu. A v létě, kdy potřebují trochu deště, aby maximalizovali úrodu, mají sucho. To je skutečná obava. A za třetí, po celém světě je stále menší podíl obyvatelstva, které se podílí na zemědělství.

Čeho se bojíme a jak tyto obavy řešíme? Nejde o to, že by protesty byly nelegitimní, ale o to, že musíme přijít na to, jak je v tomto přechodném období zvládnout. Můžeme obavy zemědělců rozdělit na několik částí.

Pokud jde o zemědělskou komunitu, vidím to jako součást mnohem většího hnutí. Vidíme to v USA, ve Francii, vidíme to v mnoha ohledech v celé Evropě. A stejnou dynamiku vidíme vlastně i v Indii či v Brazílii. Podle mého názoru je to tedy otázka, kterou musí politická komunita vzít v úvahu.

Z pohledu USA je velmi těžké mluvit o tom, co by Evropa měla dělat individuálně i kolektivně. Ale myslím si, že to, co slaví úspěch po celém světě, jsou snahy skutečně řešit některé základní otázky, a to jak v blízkém, tak v dlouhodobém horizontu.

Lidé se stěhují do měst a venkovská komunita se cítí vládami přehlížená. To všechno jsou legitimní, reálné otázky, které musí svět zvládnout. Zároveň ale platí, že pokud nezvládneme klimatický přechod, budou na tom zemědělci ještě hůř. A to je to napětí, které v současné době pozorujeme. Protesty nejsou nelegitimní, ale nenaslouchá se jim.

Takže na této cestě k dosažení nulových emisí existuje řada možností. Bude to však nějakou dobu trvat. Myslím si, že se zemědělským sektorem je to obtížnější než s jinými odvětvími. A tak předpokládám, že bude jedním z posledních, které se k nule dostanou. Ale chceme, aby nakonec bylo i zemědělství na čisté emisní nule.

Pocházejí z metanu, hlavně z kombinace pěstování rýže a chování zvířat. Existují už nové nápady týkající se jejich pěstování i krmení dobytka. Pocházejí ale také z hnojiv, kterých je stále více. Nepotřebujeme jich ale tolik, kolik jich produkujeme. Často stékají z půdy do našich řek a do oceánu a poškozují naše jezera a ekosystémy. Nepotřebujeme tolik, ale můžeme také nahradit některá z hnojiv dusíkem, jinými hnojivy, která jsou přírodní.

Evropské volby se blíží. Jak mohou jejich výsledky podle vás ovlivnit opatření v oblasti klimatu?

Myslím, že Evropa je ústředním hráčem ve všech globálních diskusích. A evropské volby se samozřejmě týkají především toho, co se děje doma. Evropa je uprostřed dialogu o obraně a bezpečnosti. Je uprostřed rozhovorů kolem cen energií a inflace. Je uprostřed diskuse, která se vede kolem toho, jak bude vypadat budoucnost evropské ekonomiky.

To bude ústředním bodem voleb. Všechno to má důsledky pro klima a každá z těchto oblastí by mohla mít prospěch z opatření v oblasti klimatu. Vezměme si například otázku energetiky: Evropa je historicky velmi závislá na ruském plynu. Náhradou za ruský plyn by mohl být nákup plynu z Blízkého východu nebo ze Spojených států, nebo by to mohla být domácí energie z obnovitelných zdrojů.

Domácí výroba energie z obnovitelných zdrojů zase znamená, že neposíláte peníze z daní do zahraničí nebo z investic na Blízký východ, ale budujete věci doma. To znamená pracovní místa. To znamená místní model hospodářského růstu. To znamená potenciál pro nové exportní trhy, které můžete vybudovat, protože je vyvíjíte zde.