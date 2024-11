Japonci vypustili do vesmíru první dřevěnou družici. Je z magnólie

„Start byl úspěšný. LignoSat brzy dorazí k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a zhruba o měsíc později jej vypustíme do vesmíru,“ řekla mluvčí firmy Sumitomo. Družice bude na oběžné dráze šest měsíců a elektronické komponenty na palubě budou měřit, jak dřevo snáší extrémní prostředí ve vesmíru. Zde se teplota mění od minus sto do plus sto stupňů Celsia každých 45 minut, když se střídá tma se světlem.

Vynález má demonstrovat kosmický potenciál obnovitelného materiálu při lidském zkoumání života ve vesmíru a dokázat, že dřevo je pro to vhodný materiál. Ve vesmíru je totiž odolnější než na Zemi, protože tam není voda ani kyslík, které by způsobily jeho trouchnivění nebo vznícení, dodal Kodži.

Zatímco běžné kovové satelity vytvářejí při návratu do atmosféry částice oxidu hlinitého, dřevěné družice by jen shořely a znečištění by bylo menší, říkají vědci. „Kovové satelity by mohly být v budoucnu zakázány. Pokud se nám podaří prokázat, že naše první dřevěná družice funguje, chceme ji nabídnout společnosti SpaceX Elona Muska,“ řekl Takao.

LignoSat odvozuje svůj název od latinského výrazu lignum, který znamená dřevo.