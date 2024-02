Americká armáda použila na Blízkém východě při výběru cílů umělou inteligenci

Americká armáda před nedávnými nálety v Iráku a Sýrii použila k hledání cílů software z kategorie umělé inteligence (AI). Agentuře Bloomberg to řekla pracovnice blízkovýchodního velitelství americké armády Schuyler Mooreová. Článek vyjádření označuje za nejjasnější známé potvrzení, že Američané používají AI k identifikaci cílů, které následně bombardují.

V poslední době se množí také zprávy o tom, jak umělou inteligenci využívá izraelská armáda. Podle nedávné zprávy webu The Times of Israel například pomáhá vojenské rozvědce s identifikací vojenských cílů v Pásmu Gazy. Tento izraelský program je navržen tak, aby shromažďoval obrovské množství dat a poté doporučil cíl lidskému analytikovi. Tímto cílem potom může být zbraň, vozidlo nebo živý člověk. Program může navrhnout až dvě stovky cílů během pouhých 10–12 dnů, uvedli izraelští představitelé. Izraelci tvrdí, že určování cílů je pouze první částí širšího procesu přezkoumání, do kterého mohou být zapojeni i lidští analytici.