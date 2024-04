Začal první trestní soud s Trumpem. Jde o peníze pro pornoherečku

Před vstupem do soudní síně Trump, který usiluje o návrat do Bílého domu po listopadových prezidentských volbách, proces označil za politicky motivovaný. V blízkosti policií střežené soudní budovy se shromáždil hlouček demonstrantů, z nichž někteří nesli transparenty kritizující exprezidenta. Na jednom z nich bylo například napsáno „obviňte ho už konečně“.

Sedmasedmdesátiletý republikánský prezident z let 2017 až 2021 se soudního stání na Manhattanu musí účastnit osobně. Očekává se, že se proces protáhne do května. Deník The Guardian ovšem napsal, že se jedná o jediný ze čtyř trestních procesů, u nějž je pravděpodobné, že dosáhne rozsudku před podzimními prezidentskými volbami.

Stání začalo rozhodováním o různých procesních návrzích, přičemž Trump seděl na svém místě a díval se na monitor před sebou. Žalobci a obhájci se dohadovali, jaké důkazy budou povoleny a v jaké formě. Prokurátoři žádají, aby soudce Trumpovi uložil pokutu tři tisíce dolarů (71 tisíc korun) za tři příspěvky na sociálních sítích, které podle nich porušují soudcův zákaz veřejně se vyjadřovat ke svědkům. Slyšení o možném porušení tohoto nařízení soudce stanovil na 23. dubna.