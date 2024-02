V Avdijivce se úporně bojuje, spekuluje se o stažení ukrajinských obránců

Ukrajinské a ruské jednotky svádějí urputné boje v Avdijivce na východě Ukrajiny, uvedl ukrajinský generál Oleksandr Tarnavskyj, který jako velitel uskupení Tavrija velí danému úseku fronty. Ukrajinské jednotky ve městě podle mluvčího 3. brigády čelí intenzivnímu bombardování, a to i fosforovou municí. Podle BBC přibývá signálů postupného stahování ukrajinských sil ze zničeného města, ale oficiální prohlášení v tomto smyslu dosud nezaznělo.

Situace v Avdijivce je složitá, ale zůstává zvládnutelná, uvedl generál Tarnavskyj. „Uvnitř města se odehrávají urputné boje, ukrajinští vojáci vynakládají veškeré síly a prostředky, aby zadrželi nepřítele,“ dodal.

„Nepřítel začíná používat fosfor. Zvětšilo se využívání řízených leteckých bomb KAB, což je mnohem horší než palba děl. Jsou to pumy o váze čtvrt i půl tuny. Za den spadne padesátka i více bomb. To je velmi velké množství na tak malý prostor, který držíme,“ řekl v televizi Oleksandr Borodin, mluvčí 3. samostatné útočné brigády, která byla nedávno poslána do Avdijivky jako posila. „To vše pokračuje, intenzita jen roste,“ dodal podle serveru Ukrajinska pravda.

Jednotka zveřejnila na sociální síti Telegram záběry z avdijivské koksovny, která bývala největší v Evropě. Na videu je vidět černý dým stoupající – jak vyplývá z textu – ze zasažených nádrží s topným olejem. „Jedovatý smog se šíří po celém areálu závodu. To je teď nový domov Třetí útočné brigády,“ uvedla jednotka. Dodala, že dnem i nocí čelí bombardování, ostřelování dělostřelectvem a raketomety a útokům obrněných vozidel a pěchoty, ale nadále drží obranu a nepříteli způsobuje obrovské ztráty.