Do „avdijivského pekla“ vstoupila elitní ukrajinská brigáda. Situace je hrozivá a nestabilní, hlásí velitel

Do bojů o Avdijivku vyslala ukrajinská armáda elitní brigádu, kterou předchází pověst jedné z nejlepších v zemi. Dle jejího velitele Andrije Bileckého je ovšem situace ve městě kritická a přirovnal ji k peklu. Brigáda v prohlášení na sociální síti Telegram mimo jiné oznámila, že na svém úseku bojuje proti sedmi nepřátelským jednotkám stejné velikosti. Do bitvy o východoukrajinské město, které leží nedaleko Doněcku, okupovaného už od jara 2014, totiž poslali čerstvé síly i Rusové.

Pokud by se tak stalo, šlo by dle amerického magazínu v podstatě o dobrovolné odříznutí pozic, protože mnohem větší ruská síla kolem Avdijivky se plíží do města ze dvou směrů.

Forbes dále informuje, že Bileckého muži by mohli zahájit odpor kopáním uvnitř zmíněné koksovny. To by ovšem znamenalo, že by se vzdali východní poloviny zbídačelého města, ve kterém se mimo jiné nachází Zenit – jedno z nejimpozantnějších opevnění na východní Ukrajině.

Jak vznikla elitní ukrajinská brigáda?

Třetí samostatná útočná brigáda se transformovala z veteránů pluku Azov, jenž vznikl v únoru 2022. Podílel se mimo jiné na obraně Kyjeva a Kyjevské oblasti v prvních dnech ruské invaze a také na osvobození Chersonské oblasti.

Součástí ukrajinských ozbrojených sil je od ledna loňského roku a jeho armádní válečné snažení začalo v Bachmutu. „Velení na nás přenáší novou zodpovědnost. Rusům připravujeme spoustu překvapení. Zima bude bezesporu horká,“ napsal tehdy Bileckyj k emotivnímu videu, které mapovalo bojové akce původního pluku.

„Od nynějška jsme třetí samostatnou útočnou brigádou ozbrojených sil Ukrajiny. Naším hnacím motorem jsou vysoce motivovaní bojovníci. Jednotka vznikla na stejném základě jako nejúčinnější bojová jednotka ukrajinských sil, Pluk speciálních operací Azov, který při obraně Mariupolu ukázal ocelový odpor,“ oznámila loni v lednu elitní brigáda na svém YouTube kanálu.