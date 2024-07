Saúdská Arábie bude za rok hostit první e-sport olympiádu

Saúdská Arábie bude v roce 2025 hostit premiérový ročník olympijských her v e-sportu. Nedávné doporučení exekutivy Mezinárodního olympijského výboru jednomyslně schválili delegáti 142. kongresu MOV v Paříži.

E-sport na vzestupu. Profesionální hráči PC her si přijdou na čím dál větší peníze

Úmysl vytvořit olympijskou soutěž, která by byla pro hráče počítačových her vrcholem podobně jako olympijské hry pro sportovce, oznámil prezident MOV Thomas Bach vloni v říjnu na kongresu v Bombaji. Od té doby výbor jednal s potenciálním hostitelem.

„Ať už je náš názor na e-sport a gaming jakýkoliv, čísla mluví sama za sebe: na celém světě jsou přes tři miliardy lidí, kteří mají zkušenosti s hraním. A tohle číslo každý den roste,“ uvedl Bach v pondělí při zahájení kongresu. „Pokud chceme stále v životech mladých lidí něco znamenat, pokud chceme inspirovat další generaci olympijskými hodnotami, tak musíme jít tam, kde jsou mladí lidé: do skutečného, ale i do digitálního světa. Musíme jít do e-sportu. Otevřela se nám jedinečná příležitost, takže jí pojďme využít,“ řekl německý funkcionář, jenž je znám svým pragmatismem.

Rijád si sportem buduje image

Saúdská Arábie, která v posledních letech stále aktivněji investuje do sportu, se s MOV komerčně spojí poprvé. V současné době hostí Rijád dvouměsíční Světový pohár e-sportu. Zápolí se tam například ve hrách Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare III, Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Tekken 8, Fortnite nebo EA Sports FC 24. Očekává se, že řada z nich se může za rok objevit na olympijských hrách.

Dalším krokem totiž bude vypracování seznamu titulů, které mají být do olympijských her v e-sportu zahrnuty, a kvalifikačního procesu i podmínek pro hráče. MOV vyzval mezinárodní federace, které již spustily elektronickou verzi svého sportu, aby se do budoucí soutěže připojily.