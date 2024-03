Za pokus o vraždu potrestal soud bývalého místostarostu Lovosic dvanácti lety vězení

Ústecký krajský soud určil bývalému místostarostovi Lovosic Miroslavu Závadovi (dříve ODS) za pokus o vraždu trest dvanácti let vězení. Podle soudu se úmyslně pokusil usmrtit manžela ženy, s níž byl na hotelu. Rozsudek není pravomocný, Závada se na místě odvolal. Někdejšímu politikovi, kterého policie nedávno obvinila z podvodu, hrozilo až dvacet let vězení. Vinu odmítl, uváděl, že výstřel zazněl náhodou.

Událost se stala na konci ledna 2022. Závada byl s přítelkyní v pokoji v hotelu ve Straškově na Litoměřicku. Tam přijel její manžel. S ženou se její muž potkal na chodbě a před dveřmi pokoje se s ní pohádal, bouchal a kopal do dveří, až je vyrazil. „Došli jsme k závěru, že si obžalovaný zbraň připravil, poté ji vědomě a chtěně vytáhl a použil,“ řekl soudce Martin Parolek.

Soud se ztotožnil se státním zástupcem, který oproti podané obžalobě navrhl zpřísnit právní kvalifikaci na pokus trestného činu vraždy s rozmyslem. Obhájci požadovali zproštění viny.

Po střelbě opustil zraněný muž pokoj, následně odešla jeho žena a nakonec Závada. Záchranku volala žena z auta. Následná operace břicha, při níž lékaři vyjmuli kulku, trvala šest hodin, poškozený se léčil přes šest týdnů.

Podle soudce měl Závada čas si čin rozmyslet

Závada uvedl dvě verze, jak se událost odehrála. Lišily se tím, kdy se střílelo, v jedné verzi to bylo až dlouho po vstupu poškozeného do pokoje, v druhé po výstřelu konflikt pokračoval. Soud upozornil na výpověď svědkyně, podle níž se muselo střílet téměř okamžitě poté, co její manžel vyrazil dveře. „Přistoupil do blízkosti Závady, chytil ho a obžalovaný ho okamžitě z bezprostřední blízkosti střelil, pak spadli oba na postel a zakrátko nato poškozený pokoj opustil,“ uvedl Parolek.

Soud uzavřel případ s tím, že po dobu, kdy se manželé hlasitě hádali na chodbě, měl Závada čas si rozmyslet, jak na situaci zareaguje. „Měl čas zvážit důsledky,“ podotkl Parolek. Zbraň měl připravenou po ruce. Hádka před pokojem podle soudce trvala zhruba šest minut a obžalovaný mezitím mohl například svého soka varovat, že má zbraň, nebo zavolat policii.

„Mě to mrzí, den, který byl moc pěkný, mi změnil život a nejen mně, je mi to líto,“ řekl v pondělí Závada v závěrečné řeči. V původní právní kvalifikaci mu hrozilo deset až osmnáct let, v nové dvanáct až dvacet let vězení. Jedinou polehčující okolností podle soudu bylo to, že doposud nebyl soudně trestán. Nedoznal se ani neprojevil lítost, konstatoval soud.