Táborská zoo staví útočiště pro exotická zvířata odebraná soukromým chovatelům

Častým důvodem bývá i to, že některé druhy inspekce nemá kam převézt. To je případ i tygřice bílé, u které majitel nedokázal doložit původ ani okolnosti, jak k ní přišel. Nový domov našla v záchranném centru v Německu.

Vlk, puma, rys nebo tygr – i taková zvířata si lidé pořizují jako domácí mazlíčky. Ne vždy však legálně a do vhodných podmínek. Jen za loňský rok zabavila Česká inspekce životního prostředí osmdesát ohrožených zvířat. „V Česku je momentálně třicet zabavených zvířat stále v péči původního vlastníka. Důvody jsou různé. Může hrát roli i věk exempláře,“ přiblížila mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Tygřice Charlota se po několikaměsíčním pobytu v zoo Hodonín stěhuje do Německa

V každém výběhu by měla pobývat dvě zvířata. „Pokud budou socializovaní a na sebe zvyklí. Pokud ne, tak tu bude jen jeden jedinec,“ doplnila kurátorka velkých šelem zoo Barbora Kubíčková.

Zvířata odebraná z často špatných podmínek budou mít vše, co potřebují: bazény, vyhlídkové plošiny nebo kmeny na broušení drápů. Tábor však pro ně má být jen přechodnou stanicí. „Měla by u nás zůstávat jen do doby, kdy se najdou optimální podmínky v jiných českých nebo evropských zoologických zahradách,“ doplnil Korec.

V Táboře tak najdou dočasný azyl třeba tygr ussurijský nebo puma americká. Výstavbu nového centra financuje Státní fond životního prostředí.