Svitavy mají nový obchvat

„Znamená to důležitou úlevu pro téměř dvacet tisíc obyvatel Svitavska, zejména Svitav, ale také Hradce nad Svitavou a Lačnova. Ubude tím čekání v zácpách ve složitém průjezdu Svitavami, zároveň to bude do budoucna kapacitní a moderní propojení od severu na jih pro celou řadu lidí z Pardubického kraje. A samozřejmě návaznost k budoucí dálnici D35 bude znamenat lepší obsluhu celého území,“ sdělil Kupka.

Obchvat města tvoří přeložka silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a místní částí Svitav Lačnov. Na severu se napojuje kruhovou křižovatkou na státní silnici I/35. Přeložka je dvoupruhová, zčásti vede podél železniční trati. Je na ní osm mostů, jedna mimoúrovňová a dvě okružní křižovatky se státními silnicemi. Součástí je i 650 metrů protihlukových stěn. Stavba trvala asi dvacet měsíců.

Nebezpečnými místy v trase původní I/43 byly zejména dva nízké a úzké podjezdy pod železniční tratí, kde musely nákladní automobily využít pro průjezd obou jízdních směrů. Situaci ještě zhoršovaly špatné rozhledové podmínky. Nová trasa silnice I/43 se s železnicí v žádném místě nekříží.