Silnice u Hanušovic je po třech letech průjezdná

Hlavní silniční tah u Hanušovic na Šumpersku, který na začátku roku 2021 poničil rozsáhlý sesuv půdy, je po třech letech opět bez problémů průjezdný. Hejtmanství do opravy 440 metrů dlouhého úseku a vybudování opěrné zdi investovalo 103 milionů korun. Samotná stavba loni zabrala sedm měsíců, její příprava se ale kvůli jednání o případném pojistném plnění a následným námitkám ekologických aktivistů protáhla. Informoval o tom hejtman Josef Suchánek (STAN).

Po sesuvu půdy v únoru 2021 stavbaři silnici provizorně opravili a v květnu 2021 byl zprovozněn jeden její pruh. Kyvadlovou dopravu řídily semafory. Loni v létě a v závěru roku byla silnice kvůli konečné opravě vždy na měsíc uzavřena a řidiči museli jezdit po objízdných trasách. Podle starosty Hanušovic Marka Kostky (Generace Y) poškozená silnice zkomplikovala život obyvatelům Hanušovic i okolních obcí a také místním firmám, které měly problémy v zásobování nákladního vozidly. „Tato stavba je proto pro nás velmi důležitá,“ uvedl Kostka.

Na opravu by podle něj měla v příštích letech navázat stavba stezky pro cyklisty a chodce z Hanušovic do Raškova podél silnice. „Jednáme o tom s krajem a začíná se to projektovat,“ podotkl Kostka.