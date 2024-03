Odvolací soud zpřísnil trest muži, který na chalupě těžce zbil známého a nepomohl mu. Za pokus o vraždu mu vyměřil dvanáct let vězení

Odvolací soud poslal osmačtyřicetiletého Jana Holického za pokus o vraždu na dvanáct let do vězení. Muž loni na jaře na své chalupě v Hejnicích na Liberecku z pomsty zbil o šest let mladšího známého. Pak ho nechal přes čtyřiadvacet hodin ležet zamčeného v bezvědomí uvnitř domu. Odvolací senát zpřísnil muži osmiletý trest. Překvalifikoval jeho čin z těžkého ublížení na zdraví na pokus vraždy. Muž se u hlavního líčení omluvil, uvedl, že nechtěl nikoho zabít.

Soud nepravomocně poslal muže za zbití známého na osm let do vězení

Prvoinstanční soud v únoru dospěl k závěru, že si Holický pouze vybil na známém vztek a potom byl bezradný a nevěděl, co dělat. Zřejmě spoléhal na to, že se napadený později probere a situace se vyřeší. Podle soudu se neprokázalo, že by Holický chtěl muže opravdu zabít. To však zcela odmítl odvolací senát. Kromě brutálního útoku přičetl Holickému k tíži i následný den, kdy neposkytl známému pomoc. Kdyby se do chalupy nedostali policisté, kteří muže hledali, byl by zcela jistě v následujících hodinách mrtvý.

Zbitý muž má zdravotní následky dodnes

Holický zbil známého poté, co se dozvěděl, že má muž převzít bar, který dosud sám provozoval. Vylákal ho k sobě na chalupu, která byla v té době rozestavěná. Držel ho tam zhruba dvacet sedm hodin. Napadený muž si z toho skoro nic nepamatuje, zdravotní následky má dodnes.

Holický u hlavního líčení uvedl, že reagoval spontánně. Podle jeho verze k němu známý přijel dobrovolně. Muži se nejprve hádali, pak se mezi nimi strhla rvačka. Při nynější závěrečné řeči doplnil, že to bylo kvůli penězům a zboží, které mu prý kolega odcizil. Zopakoval, že muže nechtěl usmrtit. „Ani jsem o tom nepřemýšlel. Chtěl jsem pouze vyřešit ty finanční věci,“ uvedl. Známý podle něj také odmítal, aby ho odvezl domů či na ošetření k lékaři.