Nákladná rekonstrukce výběhu pro šimpanze v brněnské zoo se nepovedla. Budou v něm dželady

Šimpanzi nyní pobývají v hodonínské zoo a do Brna se nemají kam vrátit. Podle města by mohla zvířata nový výběh osídlit v roce 2026. Ve venkovním výběhu má vzniknout vyhlídková skalka pro dželady. Má zde také vzniknout jeskyně pro damany, což jsou drobní savci zhruba o velikosti králíka. Upraví se i zázemí, interiéry a vznikne nová expozice nočních druhů zvířat, drobných savců, medúz a hadů. Úprava čeká i venkovní voliéru pro želvy a zoborožce.

„Pro nás je to velmi důležitý krok. Po dohodě s vedením města jsme se dokázali vypořádat s problémy, které při stavbě nastaly, a můžeme se tak nyní plně soustředit na dokončení celé expozice. Největším lákadlem skutečně budou velcí a návštěvníky oblíbení primáti. Chovná skupina dželad může mít ve výsledku i 30 jedinců,“ řekla ředitelka zoo Radana Dungelová.

Kdo je ve výsledku odpovědný za to, že v Brně nebudou šimpanzi a že je třeba vynaložit další desítky milionů korun, není jednoznačné. Někteří politici v minulosti ukázali na tehdejšího ředitele zoo Martina Hovorku, který však jakékoliv pochybení odmítl a vyjádřil se, že by stačily úpravy, které by chov šimpanzů zajistily. Politici také poukazovali na to, že od začátku projektu se podmínky chovu zpřísnily.