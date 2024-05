Most přes dálnici D2 v Brně je v havarijním stavu. Silničáři omezili provoz

Poškozený most na dálnici D2 v Brně

Technici při kontrole zaznamenali trhliny v sanaci krajových nosníků mostu. „Na základě toho jsme okamžitě objednali mimořádnou prohlídku mostu, při které jsme zjistili špatný stav předpínací výztuže jednoho z krajových nosníků. Stav byl vyhodnocen jako havarijní. Most musíme opravit a v daném místě co nejdříve omezit provoz, tedy již od pátku,“ uvedl Hanák.

Jedná se o pravou stranu mostu směrem do Chrlic. Po dobu opravy tak bude mimo provoz pruh, který řidiči používají právě k odbočení do Chrlic. Odbočení sice bude možné, ovšem až za mostem. Všechna auta tak pojedou přes most v daném směru v jednom pruhu.