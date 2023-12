Liberec prosazuje u základních škol dobrovolné domácí úkoly místo povinných. Zájem o projekt ale není

Žáci páté třídy na Základní škole Lesní zažili období, kdy museli domácí úkoly nosit povinně. Už rok je ale mají dobrovolně.

„Ten začátek byl trochu rozpačitý, protože jsem se zaměřila na to, že jsem úkoly dávala písemně. A to děti opravdu moc nenosily,“ řekla jejich učitelka Monika Fiebigerová. Proto začala od začátku letošního školního roku zadávat úkoly formou kvízu nebo formou videí. A to podle ní dětí víc baví. „Obrátili jsme to do toho motivačního, aby každý žák byl zodpovědný za své vzdělávání a domácí úkoly působily motivačně,“ vysvětlil ředitel Základní školy Lesní Jiří Dvořák.

Dobrovolné domácí úkoly mezi řediteli škol propaguje náměstek primátora pro školství Ivan Langr (SLK). „Školy jsou dlouhodobě zasaženy neměnnými schématy. Tady je ta zásadní chyba. A dobrovolné domácí úkoly mohou být tou první vlaštovkou, jak ta schémata začít měnit,“ vysvětlil.

Čas po vyučování

Přesto, že děti dobrovolné domácí úkoly oceňují, mezi řediteli libereckých základní škol o projekt příliš zájem není. „To zkostnatělé školské prostředí k tomu musí dospět, proto se nesnažím úplně tlačit, spíše diskutovat jak s řediteli, tak s veřejností a nechat je k tomu zkrátka dospět,“ poznamenal Langr. „Odpoledne po vyučování je čas, který by měl patřit dětem. Tudíž jsme vycházeli z toho, že nemůžeme udělat úkoly povinné,“ řekl ředitel Dvořák.

K otázce dobrovolných domácích úkolů vydalo letos v květnu metodický pokyn také ministerstvo školství. Podle něj je na rozhodnutí škol, zda budou úkoly povinné. Pokyn ale upozorňuje, že není vhodné domácí úkoly hodnotit. Každý z žáků má totiž doma rozdílné podmínky pro jejich vypracování.