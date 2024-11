SOUHRN: Zásadní události pátku 22. listopadu

Zvolený americký prezident Donald Trump nominoval do čela resortu spravedlnosti Pam Bondiovou, floridskou exministryni a poradkyni v jeho právních kauzách. Trump tak učinil poté, co se kandidatury vzdal bývalý republikánský kongresman Matt Gaetz. Spekuluje se také o financích. Podle listu The Wall Street Journal budoucí šéf Bílého domu uvažuje o variantě, že na klíčový post navrhne někdejšího člena Rady guvernérů Fedu a protiinflačního „jestřába“ Kevina Warshe. Ten by pak v roce 2026 mohl být nominován do čela centrální banky.