SOUHRN: Zásadní události neděle 22. září

Meteorologové opět zmírnili výstrahu před vzedmutými toky, i na jihu Čech a v Ústeckém kraji hladiny pozvolna klesají. Výstraha tak platí už jen v malé části Čech. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Povodňové stupně evidoval ústav v neděli v podvečer už jen na deseti místech v zemi. Krizový štáb Moravskoslezského kraje pak odhaduje, že zaplavený úsek dálnice D1 k polským hranicím by se pravděpodobně v pondělí mohl alespoň částečně otevřít.





O psech je známo, že s oblibou aportují, už méně se ale ví, že to rády dělají i kočky. Aportování totiž u obou šelem spojuje prvky predátorského a společenského chování, a to i přes jejich velmi odlišný styl lovu a hry, zjistili vědci z univerzity v britském Lincolnu. Informoval o tom list The Washington Post.