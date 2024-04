Zemřela Hana Brejchová známá z Formanova filmu Lásky jedné plavovlásky

Zemřela herečka Hana Brejchová. Bylo jí 77 let. Informaci deníku Blesk potvrdila její neteř Tereza Brodská. Herečka, jejíž sestrou je Jana Brejchová, se proslavila hlavně filmem Lásky jedné plavovlásky.

Na konci šedesátých let přišla nabídka od francouzského režiséra Yvese Ciampiho, s nímž Hana Brejchová točila koprodukční snímek Těch několik dnů..., který se dotýká okupace Československa v srpnu 1968. Ciampi Brejchové nabídl možnost zahrát si ve filmu s Alainem Delonem. Než však došlo k realizaci, herečka otěhotněla a namísto filmu se rozhodla věnovat rodině.

Po úspěchu Formanova filmu dostala Hana Brejchová nabídku natáčet v Jugoslávii. Pro svůj snímek Grajski biki si ji vybral slovinský režisér Jože Pogačnik. Tři roky po Láskách ji další tvůrce nové vlny Jaroslav Papoušek obsadil opět do hlavní role. Ve snímku Nejkrásnější věk hrála mladou ženu, která si přivydělává jako modelka sochařského ateliéru.

V první polovině sedmdesátých let tak v její filmografii zeje mezera. Až v roce 1977 si opět zahrála, a to v komediích Já to tedy beru, šéfe...! či Adéla ještě nevečeřela. Objevila se také v seriálech Zlá krev, Cirkus Humberto a Přítelkyně z domu smutku, nicméně na úspěch z počátku kariéry se jí navázat nepodařilo.

Velký herecký comeback se zřejmě nekonal i kvůli emigraci Miloše Formana. Ač filmař, který se mezitím prosadil v zámoří, Hanu Brejchovou znovu obsadil, když na začátku osmdesátých let natáčel v Československu Amadea – osmi Oscary oceněné životopisné drama o Mozartovi.

Po revoluci podnikatelkou

Další směřování Hany Brejchové ovlivnily problémy v osobním životě, v jednu dobu, aby rodině zajistila pravidelný příjem, začala pracovat jako uklízečka v samoobsluze. Její filmografie končí v polovině devadesátých let nepříliš úspěšnou komedií Divoké pivo.

Po listopadu 1989 se Hana Brejchová rozhodla podnikat, nejprve spolu se svým manželem provozovala hotel v Doksech, později vedla obchod se spodním prádlem. Poté se stáhla do ústraní, v roce 2009 podle médií málem uhořela při požáru svého bytu. Poslední léta žila v domově s pečovatelskou službou.