Potraviny zlevní o tři procenta, pokud dodavatelé zohlední pomoc s energiemi, tvrdí Prouza. Výborný viní z drahoty přirážky obchodníků

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza vítá nově schválenou pomoc energeticky náročným firmám, kterou ve středu schválila vláda. Ta by se podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) měla týkat i některých zemědělských společností. Prouza tvrdí, že potraviny tak v lednu zlevní, pokud dodavatelé pomoc zohlední, Výborný ale vidí velkého původce zdražování v prodejcích, které Prouza zastupuje.

„Dodavatelé přijdou o velkou část argumentace, kterou vůči nám měli,“ prohlásil Prouza. Řekl, že doufá, že ve světle rozhodnutí vlády přehodnotí podobu ceníků na leden. „Pokud to udělají, pokud nebudou zdražovat, tak ano, potraviny zlevní o tři procentní body díky nižší DPH,“ řekl. Například o velkém zdražování, až do výše deset procent, mluvily mlékárenské firmy a masokombináty. „Doufám, že to přehodnotí,“ řekl Prouza.

Svalování viny za vysoké ceny jen na dodavatele ale Výborný odmítl. „Ty ceny se přece tvoří úplně jinak,“ prohlásil. Podle něj dosahují obrovské výše přirážky obchodníků. Zcela odmítl obviňování zemědělců, že by se na vysokých cenách podíleli. Prouza a obchodníci podle něj vidí problémy všude jinde, jenom ne u nich samotných.