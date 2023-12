Dárky pod stromeček objednejte do neděle, radí dopravci

Už jen pár dní zbývá lidem na objednání dárků tak, aby je dopravci zvládli doručit pod stromeček. Ti doporučují odeslat poslední objednávky ideálně do konce víkendu, aby e-shopy zkraje příštího týdne zvládly zboží předat do přepravy. Lidé podle doručovacích firem i přes horší ekonomickou situaci objednávají stejný počet balíků jako loni, někde i víc. Díky rekordním covidovým rokům navíc zásilkové služby hlásí lepší připravenost.

Podobně to vidí i další zásilkové služby. Někde ale ještě očekávají druhý vrchol v předvánočním doručování. „V posledních dvou letech je vidět, že lidé šetří a hodně rozmýšlejí, takže sezony jsou o něco kratší, ale o to intenzivnější,“ řekl ředitel GLS Česká republika Pavel Včela.

V třídicím centru České pošty v pražských Malešicích nyní denně zpracují asi dvě stě tisíc balíků. Mimo sezonu je to o osmdesát tisíc méně. „Do současného stavu se promítá i inflace, kdy jsou lidé při nákupech obezřetnější. Letošní Vánoce určitě nebudou oproti těm minulým rekordní, ale dostaneme se zhruba na stejnou úroveň. Předpokládáme, že absolutní vrchol letos máme za sebou,“ popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Letos by se tak podle něj mohla Česká pošta pohybovat na loňské hranici čítající kolem 56 milionů balíků.

Zásilková služba PPL podle generálního ředitele vnímá vrchol sezony už týden před akcemi Black Friday. „S tím, že očekáváme, že ještě tento víkend, poslední před Vánoci, bude asi nejvíc exponovaný,“ poznamenal.

Zásilky ze zahraničí

I dopravce DPD měl svá depa nejvíce vytížená ještě před takzvaným černým pátkem. „Toto období začíná postupně už od října a první vrchol přichází v období Black Friday, kdy je objem zásilek vyšší o čtyřicet až padesát procent,“ popsal generální ředitel DPD CZ Miloš Malaník.

Přibývají navíc i zahraniční zásilky. „Letošní vánoční sezona je velmi silná z pohledu importních balíčků do České republiky. V Evropě se začínají už minimálně rok až dva etablovat čínské e-shopy. Díky naší síti, kterou máme i v Polsku, tak hodně balíků vozíme z Polska,“ popsal Malaník.

U zahraničních zásilek může být ale delší doba zpracování objednávky i samotného doručení – není už tak stoprocentně zaručené, že přijdou do Vánoc. Na českém území potřebují dopravci převzít balík od prodejců většinou do 20. prosince. Poslední vánoční objednávky z tuzemských internetových obchodů by tak lidé měli odeslat ideálně do konce víkendu, maximálně začátkem příštího týdne.

Pokud chtějí lidé ještě den či dva rezervu, mohou zvolit místo doručení kurýrem na adresu nebo na výdejní místo dopravu do výdejního boxu. Ty jsou dostupné neustále – i na Štědrý den. Možností je také nechat si doručit dárky přímo do depa. Ta budou většinou otevřená do soboty 23. prosince, někde i následující dopoledne.