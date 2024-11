Z Prahy na Stanford. Mladý Čech se zaměřuje na odhalování falešných fotek či videí

Z pražského gymnázia se Matyáš Boháček dostal na prestižní americkou univerzitu, do OSN i vysílání americké CNN. Boháček je student a vývojář, který se aktuálně na kalifornském Stanfordu zaměřuje na odhalování falešného obsahu na internetu – fotek nebo videí. Obsah by rád opatřoval jakýmsi informačním štítkem, který by ukazoval nejen to, kdy a kde vznikl, ale i jak byl případně upravován.