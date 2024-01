Řidiče Boltu, kteří převáželi migranty, soud vyhostil z Česka a dal jim podmínku

Převaděči, které policie loni v červenci zadržela na Pražském okruhu, budou vyhoštěni z Česka. Muži také dostali podmínku. Mezi auty, v nichž převáželi migranty původem ze Sýrie, byla i dvě provozovaná jako vozidla služby Bolt. České televizi to sdělila mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Kateřina Kaspar Studecká. Rozsudek je pravomocný.

Před soudem stanulo celkem pět lidí. Všechny pravomocně odsoudil za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Jednoho z obžalovaných za další nesouvisející trestné činy poslal na dva a půl roku do vězení.

„Čtyřem z pěti obžalovaných byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání pět let, dále trest vyhoštění z území České republiky na dobu sedm let a trest propadnutí věci (mobilní telefony),“ uvedla Kaspar Studecká.

„Osoby, které řídily vozidla provozovaná jako vozidla služby Bolt, patří mezi ony čtyři osoby,“ doplnila mluvčí s tím, že mělo jít celkem o dvě auta alternativní taxi služby. Média v minulosti hovořila o jednom, které na videozáznamu zachytila i ČT. Rozsudek je pravomocný od prosince.