PŘEHLEDNĚ: Kdo by se měl (pře)očkovat proti černému kašli

Distributoři začali do ordinací rozvážet další mimořádnou dodávku vakcín proti černému kašli. Celkem jde o dvacet tisíc kusů určených hlavně k přeočkování dospělých. Kvůli vysokému počtu nakažených o vakcinaci roste zájem. Od ledna v Česku evidují zdravotníci skoro osm tisíc případů tohoto onemocnění, což je nejvíc od roku 1959. Na otázky spojené s vakcinací odpovídala ve vysílání ČT24 pediatrička a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. Odpovědi byly redakčně kráceny a upraveny.

Vakcíny, které jsou nyní přiváženy do České republiky, jsou určené pro takzvaný privátní trh, tedy pro osoby, které projeví zájem, nebo jsou v nějakém zvýšeném riziku – například pro těhotné ženy ve třetím trimestru gravidity.

Pro koho jsou určeny vakcíny, které nyní míří do ordinací?

Ano, i to spadá do strategie ochrany nenarozeného dítěte. Na první místě je očkování ve třetím trimestru gravidity – nastávající matka předává protilátky nenarozenému dítěti. Následují nejbližší rodinní příslušníci nebo zdravotnický personál na pracovištích, kde se tyto děti nacházejí. Vidíme celou řadu zájemců z řad poskytovatelů lůžkové zdravotní péče, kteří mají zájem nabídnout personálu očkování.

Kdo by se tedy měl nyní přeočkovat? Nejbližší rodinní příslušníci či zdravotníci?

Evidujeme zvýšený zájem osob, které jsou vyjmenovány v rizikových skupinách (novorozenci, staří lidé či chronicky nemocní pacienti například s astmatem, pozn. red.). Na praktické lékaře se obrací také lidé, kteří se obávají tohoto onemocnění. Už delší dobu platí doporučení, že v rámci přeočkování proti tetanu je ideální nechat si aplikovat vakcínu, která v sobě má ochranou složku proti černému kašli a záškrtu. Toto doporučení platí mnoho let.

Pro koho jsou vakcíny k dispozici stále?

Co se týká nás, pediatrů, máme dostupné vakcíny pro pravidelné povinné očkování, kde se snažíme, aby byly všechny děti řádně podle vyhlášky včas očkované. Tou nejvíce ohroženou skupinou jsou malé neočkované děti, nebo děti, u nichž bylo zahájeno očkování, ale ještě nejsou chráněny dostatečně, protože očkování nemohlo být dokončené. Pro tyto skupiny máme stále dostatek očkovacích látek, stejně jako pro přeočkování pětiletých až desetiletých dětí.

Kolik dětí je očkovaných proti černému kašli?

Vidíme, že 96 procent kojenců v prvních měsících života je očkovaných proti černému kašli v rámci očkování takzvanou hexavakcínou. Část dětí má však očkování zahájeno velmi pozdě. Velmi často je důvodem právě váhání rodičů. To je nesprávný přístup. Co se týče pětiletých až desetiletých dětí, někdy se stává, že se objeví rodič s dítětem, které do této doby nebylo vůbec očkované. Pro plnou ochranu musí dostat tři dávky očkovací látky.