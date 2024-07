Poplatek za předčasné splacení má omezit „hypoteční turistiku“

Zatím ale pokles nenastal, hypoteční sazby se v průměru pohybují okolo pěti procent. Pokud by se výrazněji snížily a klienti by uvažovali o výhodnější nabídce v průběhu fixace, museli by od září počítat s tím, že dostanou pokutu. Až jedno procento ze zbývající výše úvěru.

Marek Tlustý už má s hypotékou zkušenost, původní byt prodal a na nový na pražském Žižkově si půjčoval na jaře. Smlouvu si zajistil s úrokem necelých pět procent. „Je to byt 2+kk, má asi dvaapadesát metrů čtverečních. Je v rozestavěném stavu, tady se všechno teprve chystá,“ popsal. Na splátky vydá necelou třetinu svých příjmů. Zafixovanou sazbu má na tři roky. „Doufejme, že nám ty úroky trošku klesnou. Pokud ne, tak to zvládneme,“ věří.

„Na příkladu nějaké hypotéky tři miliony korun, kdybych chtěl předčasně splatit, tak je to maximálně třicet tisíc korun. Ta banka potřebuje mít nějaké elementární záruky toho, že když si člověk vezme fixaci na tři, pět nebo osm let, tak bude refinancovat pouze v těchto obdobích,“ vysvětlil ředitel pro marketing a inovace Fingo Jakub Ryba.

Kdo se vyhne poplatu

Poplatku se vyhnou lidé, kterým končí fixace, lidé v tíživé životní situaci, nebo manželé, kteří potřebují vypořádat společné jmění. Stále je také možné splatit zdarma až čtvrtinu úvěru ročně.

Pokud by klient měl hypotéku dražší, než jsou současné hodnoty, má do září ještě stále možnost refinancovat zdarma nebo za symbolický poplatek i v průběhu fixace. První kroky by ale měly mířit do jeho banky. „Ono je vždycky jednodušší a levnější klienta udržet než získávat nového. Takže si myslím, že jít do své banky a tam se snažit o vylepšení podmínek je taková logická cesta,“ poznamenal Ryba.

„V momentě, kdy si snížím sazbu ještě do září, tak pak mám možnost si sazbu ještě jednou snížit, protože nové podmínky na mě budou platit až v momentě, kdy mi buď končí fixace, nebo mi banka aktuálně snížila sazbu a dodatkovala mi úvěr,“ vysvětlil Horňák.

Plošné, i když podle odhadů spíš mírné snižování úroků by pak mohlo nastat na podzim. To totiž znovu začíná hypoteční sezona.