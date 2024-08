Peněžitá pomoc obětem trestných činů by mohla vzrůst

Události: Peněžitá pomoc pro oběti trestných činů by se mohla zvýšit (zdroj: ČT24)

Peněžitá pomoc pro oběti trestných činů se má do budoucna zvýšit. Poslanecký návrh podpořili ministři, do sněmovny se dostane po prázdninách. Víc by podle předlohy měly dostat i neziskové organizace, které poškozené podporují, a také Probační a mediační služba.