Pacienty se vzácnými chorobami často trápí nejen nemoc samotná, ale i problémy s diagnostikou a léčbou

Některá vzácná onemocnění se již stala součástí novorozeneckého screeningu. Zjišťuje se například, zda narozené miminko nemá SCID čili těžké kombinované imunodeficience – při této chorobě dítě nemá bílé krvinky a nefunguje mu imunitní systém. Existuje jediná léčba, a to transplantace kostní dřeně.

Podle Karolíny Chudíkové, jejíž syn Viliam SCID trpí, je ovšem i novorozenecký screening výrazným krokem vpřed. „Kdyby to bylo v našem případě, tak by se Vilko vyhnul všem komplikacím, nikdy by se to nerozvinulo do stádia, které měl – těžký zápal plic, pak masivní infekci dýchacích cest,“ poukázala.