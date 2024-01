Do Česka dorazí mrazivé počasí, bude sněžit a teploty klesnou pod nulu

O víkendu se ochladí. V neděli budou průměrné denní i noční teploty pod nulou a na většině území bude sněžit. Podobné to bude i v příštím týdnu, kdy mohou noční teploty klesat až k minus 12 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Kvůli srážkám v posledních dnech bude nejméně do víkendu platit také výstraha před zvýšenými hladinami řek.