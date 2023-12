Ozonová díra nad Antarktidou je letos výjimečně velká, přestala se zmenšovat

Letos měla ozonová díra neobvyklý vývoj. Začala se zvětšovat dříve a stala se šestou největší od doby, co ji vědci pomocí družic sledují; měla celkovou plochu 26,15 milionu kilometrů čtverečních. Přestože se plocha ozonové díry do začátku října typickým způsobem zmenšovala, ke konci měsíce se opět zvětšila a udržuje si rozlohu přibližně 15 milionů kilometrů čtverečních, což by mělo podle předpovědí pokračovat i v prvním prosincovém týdnu.

Něco se změnilo

Letošní neobvyklá délka trvání ozonové díry se vyrovná ozonovým dírám z posledních tří let. Od roku 2020 se ozonové díry uzavírají mnohem později než obvykle, přičemž každá z nich se uzavřela v polovině až na konci prosince. Ozonové díry v těchto letech přetrvávají tak dlouho kvůli chladnějším než průměrným teplotám ve stratosféře a silnému polárnímu víru trvajícímu až do prosince.