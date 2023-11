Sovětský raketoplán Buran měl konkurovat těm americkým. Stal se ale symbolem pádu impéria

Což takhle dát si raketoplán

Plány na vývoj vlastního opakovaně použitelného vesmírného letounu se v Sovětském svazu začaly rodit v polovině 70. let – asi pět let poté, co s obdobným plánem přišel americký Národní úřad pro letectví a vesmír. Americký Space Shuttle se do vesmíru poprvé vypravil v dubnu 1981 a i přes řadu problémů, nízkou efektivitu a ztrátu dvou strojů i s posádkami se stal na více než dvacet let páteří vesmírného programu USA.

Velkolepé plány měli s raketoplány i Sověti, ti ale nakonec museli investici ve výši téměř třicet miliard dolarů odepsat a dodnes se tak spoléhají na klasické rakety a kosmické lodě na jedno použití. Zatímco USA se už od raketoplánů posunuly k Muskovým znovupoužitelným raketám, Rusko stále využívá tu stejnou technologii, co v sedmádesátých letech – jen modernizovanou.