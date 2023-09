Novozélandští vědci se pokoušejí o laboratorní výrobu ovoce. Bojí se klimatické neúrody

Vědci ve vládou podporovaném projektu Plant & Food Research ve městě Christchurch na jihu země pěstují ovocnou tkáň z rostlinných buněk. Doufají, že výsledek jejich snažení bude jednou chutnat, vonět a působit jako skutečné ovoce. Pokud bude bez slupek, zamezí se i vzniku odpadu. Vědci věří, že jejich program pomůže zajistit potravinovou bezpečnost země.

„Tady na Novém Zélandu jsme dobří v pěstování konvenčních zahradnických plodin,“ uvedl vedoucí projektu Ben Schon. „Když se ale podíváme do budoucnosti, tak můžeme očekávat mnoho změn kvůli růstu populace, postupující urbanizaci a změně klimatu,“ dodal Schon pro deník Guardian.

Potraviny vypěstované v laboratoři by jednou mohly hrát klíčovou roli v udržitelném zemědělství, ale jsou stále ve velmi rané fázi vývoje, míní vědec z univerzity Massey v Aucklandu Ali Rashidinejad, který se zabývá potravinami, ale nepodílí se na projektu. Koncept je teprve na začátku, a i pokud bude úspěšný, tak bude muset projít klinickými testy a schvalovacím procesem úřadů. To může podle Rashidinejada trvat několik let i desetiletí.

Jídlo pro mladé

Pro rozmach laboratorního ovoce by mohl být brzdou rezervovaný postoj starší generace spotřebitelů. Naopak mladší lidé podle dostupných průzkumů rádi zkoušejí nové potraviny, pokud jsou zdravé a přispívají ke snižování dopadů potravinářství na životní prostředí, uvádí Rashidinejad.